33 kişi şehit edildi, 3 kişi yaralandı. Geride kalan eşlerin ziynet eşyaları, paraları gasp edildi. Onlarca ev ateşe verildi.

Terör örgütü PKK, 5 Temmuz 1993'te Başbağlar köyünü kana buladı. 2019'da Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma derinleştirildi. 3 yıl titiz bir çalışma yürütüldü, 21 sanık hakkında dava açıldı.

İddianamenin ayrıntılarına TRT Haber ekibi ulaştı.

Deliller yeniden incelendi

İsa kod adlı teröriste bağlı 100 kişilik grup köye gitti. Sözde gerekçeleri ise üç gün önce yapılan Madımak Katliamı’nın intikamını almaktı. Telefon ve elektrik hatlarını kestiler. Akşam ezanını yarım bıraktırarak köyün erkeklerini meydanda topladılar. Vatandaşları acımasızca kurşuna dizdiler, köyü ateşe verdiler.

Soruşturma kapsamında deliller bir kere daha incelendi. Mağdurların yeniden ifadeleri alındı. Teröristlerin de fotoğrafları teşhis ettirildi.

Mağdurların acısı hala taze

Mağdurların ifadesi ise o gün yaşananları gözler önüne seriyor.

Olay yaşandığında 11 yaşında olduğunu belirten Mağdur İsa Parto, "Babaannemle birlikte evdeydim. Üzerlerinde askeri kıyafetler olan 6-7 kişi eve gelerek bizleri evden çıkarttı. Köyden sürekli patlama sesleri geldi ve evimiz yanmaya başladı. Babaannem ile birlikte dereye gittiğimizde babam, dedem, diğer ve akrabalarımı ölmüş gördüm" diye konuştu.

Mağdur Hafize Çelik Parto ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eve gelerek telefonların kablolarını kopardılar. 'Allah aşkına vurmayın' diye bağırdım. Onlar da ‘Allah’ınız varsa gelsin sizi kurtarsın’ dedi. Teröristlerden biri arkadaşına 'Şaban ölmedi, bir kaç tane daha sık' dedi. Daha sonra bizi dışarı atarak evimizi yaktılar."

Teröristlerin çarpıcı ifadeleri

İddianamede farklı operasyonlarda yakalanmış teröristlerin daha önce katliama dair sözlerine de yer verildi. Terörist Gürsel A., ifadesinde şunları söyledi:

"Silahlı grup tekrar köye geldi. Sivas katliamının öcünü almak için Başbağlar Köyü’nde eylem yapacaklarını ve bu konuda köylülerin de desteğinin gerektiğini köyden sorumlu şahıslar için gönüllü aradıklarını söylediler. Kimse gönüllü olmayınca 7 kişiyi ve beni ayağa kaldırıp siz eyleme katılacaksınız dediler. Bir grup erkekleri öldürürken, bizi de köyü yakmakla görevlendirdiler. Erkeklerin kurşuna dizildiklerini sonradan öğrendim pişmanım ve vicdan azabı çekiyorum”

Muhtara gönderilen mektup

Tarih 12 Nisan 2002'yi gösteriyordu. Başbağlar Muhtarlığı'na M.K. isimli şahıstan bir ihbar mektubu gelmişti. İşte o mektup iddianameye girdi. Mektuptaki ifadeler ise dikkat çekiciydi:

“Sivas olayını bahane eden bazı şahıslar beni ve üç kişiyi dağdan alıp Başbağlar'a getirdi. Olayı organize edenler O.Y. ve H.Ö. Bu şahıslara Almanya’dan 100 bin mark geldi ve bunu aralarında bölüştüler, bana ise herhangi bir para ödenmedi."

Mektup delil olarak saklanmak üzere Erzincan adliyesi adli emanetine alındı. Davanın görülmesi ise 17 Ekim’de başlayacak.

Haber: Hilal Yıldırım

Kamera: Edebali Koçdemir