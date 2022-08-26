Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 19:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü paylaşımı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlere yer verdi:
"Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum."
Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere millî mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/zFCepKzPej— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 26, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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