Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu ve Ünye'de keşif amaçlı kuyu açılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."
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