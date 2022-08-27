Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop Moldova Cumhuriyeti Milli Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Cumhuriyeti'nin milli gününü kutladı. Şentop mektubunda, Moldova ile iş birliğine dayalı dostane ilişkilerin gelişmeye devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli gün dolayısıyla Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu'ya tebrik mektubu gönderdi.
Mektubunda, Moldova Cumhuriyeti Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, şunları kaydetti:
"Moldova ile iş birliğine dayalı dostane ilişkilerimizin istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmesinden memnuniyet duyuyor, yakın zamanda ülkenize gerçekleştireceğim resmi ziyaretin parlamentolar arası ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu vesileyle zatıalinize ve şahsınızda Moldova Parlamentosunun kıymetli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ediyorum."
Etiketler: Mustafa Şentop Moldova TBMM
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