Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
MİT: PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.
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Etiketler: Son Dakika MİT Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG
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