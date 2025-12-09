Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
Gündem
AA 09.12.2025 07:51

Milli satranççı Erdoğmuş, Fransız şampiyonu mat etti

Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, 2021 Dünya Yıldırım Şampiyonu Fransız GM Maxime Vachier-Lagrave'yi Monako'da düzenlenen "Nesillerin Çatışması" serisinde mağlup etti.

Milli satranççı Erdoğmuş, Fransız şampiyonu mat etti
[Fotograf: AA]

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Monako Satranç Federasyonu organizasyonuyla Monte Carlo kentinde düzenlenen ve satranç dünyasının büyük ilgiyle takip ettiği "Nesillerin Çatışması" serisinde GM Yağız Kaan Erdoğmuş ile 2021 Dünya Yıldırım Şampiyonu Fransız GM Maxime Vachier-Lagrave, karşı karşıya geldi.

Yağız Kaan, müsabakada Vachier-Lagrave'yi mağlup etmeyi başardı.

Milli satranççı Erdoğmuş, Fransız şampiyonu mat etti

Federasyon açıklamasında, "Genç yaşına rağmen soğukkanlılığı, oyun gücü ve kararlılığıyla ülkemizi en üst düzeyde temsil eden Büyükustamız Yağız Kaan Erdoğmuş ile bir kez daha gurur duyduğumuzu bildirerek sporcumuzu tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

