Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, mayın temizliğiyle mayın riski olan kırsal bölgelerde yaşayanların can güvenliğinin sağlandığı belirtildi.

Temizlenen alanlarda tarım ile hayvancılık faaliyetleri ve yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine katkı sağladığı ifade edildi.

39 milyon metrekare alan mayından temizlendi

MAFAM'ın 2015'ten beri 191 bine yakın mayını imha ederek 39 milyon metrekare alanı mayından temizlediği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından atış ve tatbikat alanı ve kamu yatırımı olarak kullanılan yaklaşık 2 milyon metrekare alanda patlamamış mühimmat ve mühimmat artığının temizlendiği açıklandı.

6 bin kişiye mayın risk eğitimi verildi

Mayınlı alanlara yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik 6 bin kişiye mayın risk eğitimi verildiği ve farkındalık oluşturma faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.