MHP'yi kuran, Türk siyasi tarihinde önemli bir iz bırakan, oluşturduğu ideolojiyle milyonları peşinden sürükleyen Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 26 yıl geçti.

Ülkücü hareketin lideri Türkeş, İngiliz işgali altındaki Kıbrıs'ta doğdu. 1933'te ailesiyle Türkiye'ye geldi. Hayali asker olmaktı. Kuleli Askeri Lisesine girdi, İstanbul Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Türkiye, 27 Mayıs 1960 darbesini Alparslan Türkeş'in okuduğu bildiriyle öğrendi.

Darbeden sonra Başbakanlık müsteşarı olan Türkeş, aynı yıl Hindistan'a sürgüne gönderildi.

Milli Birlik Komitesi'ne Yeni Delhi'den yazdığı mektupla "Adnan Menderes'i asmayın" uyarısı yaptı.

1963'te Türkiye'ye dönen Türkeş, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katılarak 1965'te milletvekili seçildi. O artık milliyetçilerin 'Başbuğ'uydu

1969 yılında Adana'da yapılan kongrede, partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirildi. Logo üç hilal olarak belirlendi. Genel başkanlığa Alparslan Türkeş seçildi. Türkeş'in çizdiği yol, Türk milliyetçiliğiydi.

Alparslan Türkeş, 1975'te iktidara ortak oldu. Demirel ve Erbakan ile birlikte Milliyetçi Cephe hükümetlerinde yer aldı.

Darbeciler MHP'yi kapattı, 4,5 yıl tutuklu kaldı

Ülkü Ocakları ve Büyük Ülkü Derneği'ni kurdu. 12 Eylül 1980'de darbeciler, tüm siyasi partiler gibi MHP'yi de kapattı. Türkeş, 4 buçuk yıl tutuklu kaldı.

Yeniden siyaset sahnesine dönüş için 6 Eylül 1987 halk oylamasını bekledi. Siyasi yasağı kalktıktan sonra Milliyetçi Çalışma Partisi'nin başına geçti. Ardından partinin adını yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştürdü.

On binlerce kişi uğurladı

Alparslan Türkeş, 80 yaşında kalp krizi sonucu vefat etti. Soğuk ve karlı bir Ankara gününe rağmen on binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Alparslan Türkeş'in kabri onun izinden giden ülküdaşları tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

Haber: Ahmet Furkan Arvas

Kamera: Tarkan Tuluy