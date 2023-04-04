Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara bölgesine sızma girişimi önlendi: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, terörle mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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