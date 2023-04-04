Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel’deki ilk görüşmemizde, yeni müttefikimiz Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Haavisto’yu, NATO üyelik süreçlerinin tamamlanması nedeniyle tebrik ettik." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın üyeliği dolayısıyla NATO karargahında bugün düzenlenecek törende, Finlandiya bayrağı, karargahın girişinde bulunan müttefik ülke bayrakları arasında yerini alacak. Böylece Finlandiya, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı gün ittifaka 31. üye olarak katılacak ve NATO'nun tüm askeri, sivil yapılarında yerini alacak.