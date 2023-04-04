Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.

Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos'un, ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.