Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kartal Operasyonuna destek verdi. Bahçeli, "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır." dedi.

HDP'nin yürüyüşünü de sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Bugün itibariyle ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP’lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları, yangına körükle gittikleri çok açıktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Yeni bir 6-7 Ekim hıyanetinin düşünü kuranlar acıklı duruma düşeceklerdir" diyerek, yürüyüşü hukuk ve ahlak dışı bir tezgah olarak nitelendirdi.

Libya konusuna da değinen Bahçeli, "Libya’da önümüzü kesmek için uğraşanlar kaybedecek, bu ülkeyi 3 parçaya bölmek isteyenler hüsrana uğrayacaktır" dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin Libra'daki meşru hükümetin yanında olacağını belirtti.