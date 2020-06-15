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3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak
[Fotoğraf: Getty]
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:
- 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında alım yapılacak.
- 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 işçi alıyoruz.
- Adaylar, tercihlerini 16-22 Haziran tarihleri arasında yapabilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika sözleşmeli sağlık personeli alımıSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 16:09
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