Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

- 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında alım yapılacak.

- 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 işçi alıyoruz.

- Adaylar, tercihlerini 16-22 Haziran tarihleri arasında yapabilecek.

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