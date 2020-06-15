Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl'deki depremde telef olan hayvanların karşılanması ile afet bölgesi için yem desteği sağlanması kararı aldıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla Bingöl depremi bölgesinde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız orada. Bakanlığımıza ait en üst seviyede arkadaşlarımız orada. Özellikle hasar tespiti ve anlık vatandaşa neler yapılabileceği konusunda tespitleri devam ediyor. İlk tespitlerimize göre 105 tane ahırımız yıkılmış görülüyor. Küçükbaş hayvanlarımızda 43 tane telef var. 85 tane de kanatlı hayvanımız yani tavuk telef oldu. Aslında hayvan sayısı açısından çok önemli bir telef olmamasına rağmen biz tüm bu telef olan hayvanları karşılama kararı aldık. Hem telef olan hayvanlar için hem de üzerine, depremden etkilenmiş bölge halkına yem desteği sağlama kararını aldık."

[Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli / Fotoğraf: AA]

780 milyon liralık hasar tespiti

Bakan Pakdemirli, artçı sarsıntıları da takip ettiklerini söyledi. Don, dolu, aşırı sıcak veya fırtına kaynaklı konulardaki üreticilerin kayıplarına da değinen Pakdemirli, TARSİM'in 780 milyon liralık hasar tespiti yaptığını hatırlattı.

TARSİM harici kalan konularda da ne yapılabileceğine baktıklarını belirten Pakdemirli, hasar tespitlerinin birkaç ay sürebileceğini vurguladı.