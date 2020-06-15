Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), 17 Haziran Perşembe günü dördüncüsünü düzenleyeceği Transatlantic Talk seminerinde, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı konuk edecek.

Moderatörlüğünü Louisiana eski Senatörü David Vitter’ın gerçekleştireceği online seminerde iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik konular ele alınacak.

Trump’a en yakın isimlerden biri

Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Graham, iki ülke arasındaki ilişkilerde ABD Senatosu’nun en önde gelen isimlerinden biri. 18 Ocak 2019’da Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşen Graham, Cumhurbaşkanı tarafından Fazıl Say konserine de davet edilmişti.

ABD Başkanı Trump’ın stratejik konularda mutlaka istişare ettiği Senatör Graham, aynı zamanda ABD Senatosu “Yargı Komitesi”, “Devlet, Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Tahsisat Alt Komitesi” ve “Afrika ve Küresel Sağlık Politikası Alt Komitesi” başkanlıklarını da yürütüyor.

TAİK Başkanı Yalçındağ’ı ağırladı

4 Mart 2020’de Washington’daki ofisinde TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ı ağırlayan Graham, ikili ilişkilere dair istişarelerde bulunmuştu. Yalçındağ, TAİK tarafından koordinasyonu yürütülen, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen 100 milyar dolar ikili ticaret hacmi hedefi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Graham’ı bilgilendirmişti.

Dış yatırımlar ve tedarik zinciri alanında ABD’nin Çin’e alternatif arayışları çerçevesinde, Türkiye’nin kabiliyetleri ve kapasitesi hakkında da bilgi veren Yalçındağ, Afrika’da Çin etkisinin dengelenmesi için Türkiye ve ABD ortaklığında yürütülebilecek stratejik iş birliğine ilişkin de Senatör Graham ile görüş alışverişinde yapmıştı.

Konu hakkında ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirten Senatör, TAİK Yürütme Kurulu’na katılması amacıyla Türkiye’ye davet edilmişti.

İş dünyasını yakından ilgilendiriyor

TAİK tarafından gerçekleştirilecek Türk ve Amerikan iş dünyasının tedarik zincirlerinde geliştireceği ortaklıklara odaklanan online seminerde, iki ülke arasındaki stratejik konular da ele alınacak.

Daha önce New York Times’ın Pulitzer ödüllü yazarı Thomas Friedman, Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius ve Miami Belediye Başkanı Francis X. Suarez ile gerçekleştirilen Transatlantic Talks online seminer serisi, şimdiye kadar 1500’den fazla iki ülke iş dünyası temsilcisini Türkiye-ABD ilişkileri ve küresel meseleler ekseninde bir araya getirdi.

17 Haziran’da Senatör Lindsey Graham’ın konuk olacağı toplantı, TAİK sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Toplantının Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini hedefleniyor.