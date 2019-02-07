Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da TİM Delegeleri Çalıştayı'nda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TİM Delegeler Çalıştayı'nda konuşuyor. https://t.co/eE7rpbJMeU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2019

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Şubat sonrası reel sektör çok daha rahatlayacak"

Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak hep beraber yazacağız.Ekonomimizin kırılganlıklarını ortadan kaldırarak yapısal ve sistemsel dönüşümlere geçme zamanıdır. Şubat, Mart arkasından Nisan ve Mayıs aylarıyla birlikte reel sektör çok daha rahatlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Şubat, mart, nisan ve mayıs aylarıyla birlikte reel sektör çok daha rahatlayacak.https://t.co/aUzRMH90Nz pic.twitter.com/0lBSlsJp2C — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2019

"Kaynağından meyve-sebzeyi alıp vatandaşa maliyetine ulaştıracağız"

Ekonominin tüm paydaşları yoğun bir iletişim içinde hareket ediyor. Bu yılın her geçen günü daha iyi olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Enflasyonla mücadelede arzu ettiğimiz düşüş süreci gıda dışında net bir şekilde ortaya koyuldu.Gıda enflasyonu konusunda kısa, orta ve uzun vadeli adımlarımızı atmaya başladık. Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetine vatandaşlarımıza sunacağımız adımlara haftaya başlayacağız. Devletin olduğu bir ortamda hiçbir şey çözümsüz değildir. Hal yasasıyla birlikte kapsamlı tarladan sofraya kadar profesyonel bir dönüşüm süreci çok yakında hayata geçecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kaynağından sebze ve meyveyi alarak, büyükşehirlerimizde maliyetiyle vatandaşlarımıza sunacağımız adımları önümüzdeki haftalarda atacağız.https://t.co/aUzRMH90Nz pic.twitter.com/8lhnMlM2Af — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2019

"Seracılıkla ilgili Ziraat Bankası yarın açıklama yapacak"

Kış aylarında enflasyona, vatandaşın mutfağına bir etkide bulunmaması için çalışmalar yapılıyor. Ziraat Bankası seracılıkta yüksek kapasite verim sağlayacak bir programı yarın açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yüksek kapasite ve verimlilik sağlayan bir paketi Ziraat Bankası yarın Antalya'da açıklayacak.https://t.co/aUzRMH90Nz pic.twitter.com/3US3uGQziS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber