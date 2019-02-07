Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla yarın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri 1 Şubat'a kadar devam etmiş, atamaların ise 7 Şubat 2019'da tamamlanacağı bildirilmişti.

En yüksek kontenjan sınıf öğretmenliğine

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan belirlenmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber