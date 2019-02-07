Türkiye
CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu
07 Şubat 2019 Perşembe 11:17 - Son Güncelleme 07 Şubat 2019 Perşembe 11:21
Ordu'da Mustafa Adıgüzel, Etimesgut'ta Celal Çelik, İstanbul Maltepe'de Ali Kılıç, Silivri'de Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı'da Serdar Sandal CHP'den belediye başkan adayı oldu.
CHP’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Celal Çelik, İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı Ali Kılıç, Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal oldu.
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