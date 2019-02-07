Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı dağcılık ekibi ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri katıldı.

Denizdeki fırtına ve Kader Buse Acar'ın kaybolduğu Ağva Deresi'nde debinin yükselmesi, su altı ekiplerinin çalışmasına engel oldu. Ekipler, sabah dere kenarında arama yaptı.

Hava şartlarının düzelmesi halinde, dalgıçların da dere ve denizde arama faaliyetine devam edeceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Aramalara 14. günde, bölgedeki fırtına nedeniyle ara verilmişti.

Kaynak: AA