Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde hasar, ölüm ve yaralanmalara neden olan hortum, Kemer'in Kuzdere Mahallesinde de bir aracın, içindeki iki kişiyle dereye sürüklenmesine yol açmıştı.

Araçtakilerden Ayla Acar kurtulurken, 20 yaşındaki kızı Kader Buse Acar'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, genç kız ve annesinin bulunduğu otomobilin dereye sürüklendikten sonra yakınlardaki vatandaşların olay yerinde genç kızı aramaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşların olay yerine gelmesiyle başlayan görüntülerde, araç içerisinde ve çevresinde genç kızı aramaları görülüyor. Aracın içini kontrol etmek için aracın kapısını açan bir vatandaşın, araçla beraber sel sularına kapılarak derenin ortasına kadar sürüklenmesi ve bu sırada kenarda bulunanların yaşadığı paniğin de yer aldığı görüntüler, derenin ortasında kalan vatandaşı kurtarmak için çevredekiler halat arayışlarının duyulmasıyla sona eriyor.

Kaynak: AA