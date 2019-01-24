Antalya’da sabah saatlerinde başlayan yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde saatteki hızı 92 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ağaçların ve direklerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde ise dev dalgalar oluştu.

Boğaçay Deresi'nin taşması sonucu Batı Çevre Yolu'ndaki portakal ve nar bahçelerinde ise su birikintileri meydana geldi.

Kumluca ve Finike'de hortum

Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle çok sayıda sera zarar gördü.

Kumluca'da etkili olan fırtına Karatepe Stadı'nın demirlerinin yıkılmasına neden oldu.

Kaş ilçesinde yağış sonrası Koca Göl'de su taşkını meydana geldi, göl etrafındaki seralarda su birikintileri oluştu.

“1 ölü, 11 yaralımız var, birinin durumu ciddi”

Antalya'da geçen haftadan beri devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle devletin tüm birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "1 ölü, 11 yaralımız var, birinin durumu ciddi. Bir kız çocuğumuz Kemer'de Kuzderesi'nde kayboldu, arama çalışmalarımız sürüyor. Kızımız annesiyle arabadaymış. Aracı hortum dereye atıyor. Annesi kurtuluyor, üniversite öğrencisi 20 yaşlarında kızımız kayıp, arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Şiddetli yağışın etkilediği Antalya merkezi ve özellikle Kumluca, Finike, Kemer ilçelerinde ilkyardım ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek, sahadaki çalışmaları denetledi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünce, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için saatteki hızı yer yer 100 kilometreye kadar ulaşması beklenen fırtına uyarısında bulunuldu.

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli fırtınanın akşam saatlerinde, Isparta ve Burdur'da ise yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muğla'da ise fırtınanın yarın öğle saatlerinde tekrar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Son 24 saatte Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde metrekareye 212 kilogram, Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkisinde 143 kilogram, Korkuteli ilçesi Bük Ormanı'nda ise 148 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / DHA