Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da kar yağışı sonrası 9 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 24 santimetre olan karı temizlemek ve kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'da ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 5, ilçelerden Çayırlı'da 10, İliç'te 3, Kemah'ta 12, Otlukbeli'nde 3, Refahiye'de 45, Tercan'da 20 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere 101 köy yolu ulaşıma kapalı.

Yolları açmak için 12 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ve kar makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de kar yağışı 212 yolu kapattı

Tunceli'de dün akşamdan itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçelerden Pülümür'de 40, Pertek'te 27, Ovacık'ta 33, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 24, Hozat'ta 22, Çemişgezek'te 4 ve merkezde 41 olmak üzere 212 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, 13 ilçede etkili kar yağışı nedeniyle yaklaşık 400 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Adıyaman

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı dolayısıyla merkez, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta ve Sincik ilçelerinde 63 köy ile 103 mezraya ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Erdoğan, yaklaşık 40 kişilik karla mücadele ekibinin, yolları açmak için aralıksız çalıştığını söyledi.

Gölbaşı ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede özellikle yüksek bölgelerde geceden itibaren etkisini gösteren yağışın ardından karla mücadele ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA