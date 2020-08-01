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Meral Akşener Ayasofya Camii'ni ziyaret etti
[Fotoğraf: AA ]
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramın ikinci gününde Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya Camii'ne eşi, oğlu ve yeğeni ile birlikte gitti.
Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Akşener, mescid namazı kıldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Allah kabul etsin inşallah. Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan Han'a, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a, İstanbul'u, Ayasofya'yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik. Allah'ım kabul eder inşallah."
Etiketler: Meral Akşener iyi parti Ayasofya CamiiSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 17:05
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