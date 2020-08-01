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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DeVAkIk1pZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020
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