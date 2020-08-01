Yunanistan'daki Rumların haksız ithamlarına Türkiye'de yaşayan Rumlardan yanıt geldi.

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’deki Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatine mensup vatandaşların Müslümanlarla bir arada yaşama kültürünü anlattıkları bir video serisi hazırladı.

Serinin Rumlarla ilgili bölümünde, İstanbul’un Rum Ortodoks cemaatine mikrofon uzatıldı.

Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Sava Kotam, Türkiye'de herkesin çok rahat bir şekilde dinini yaşayabildiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Hiçbir sıkıntımız yok. Yalnız Kuzguncuk değil, bütün İstanbul’da bütün kiliselerimiz pazar ayinleri oluyor. Aynı parsel içerisinde hemen bitişiğimizde sinagog var. Sahile devam ettiğinizde Ermeni kilisesi, bitişiğinde de cami var."

"Yüzyıllardır barış ve diyalog içinde"

Videoda, İstanbul’da yaşayan Rumlar, dini çeşitlilik içinde yüzyıllardır barış ve diyalog içinde yaşadıklarını söylüyor.

Yunanistan'ın ithamlarının aksine, bir medeniyetler ve dinler mozaiği olan Türkiye’de, birçok Hıristiyan topluluğun rahat bir şekilde yaşadığını dile getiriyorlar.

Videoda, azınlıkların çeşitli kültürel etkinliklerinin Türk devleti tarafından desteklendiği de vurgulanıyor.