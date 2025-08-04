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TRT Haber 04.08.2025 12:39

Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor

Kamuda 8'inci dönem toplu sözleşme süreci devam ediyor. Kamu görevlilerinin geneline ilişkin ön müzakerelere ise yarın geçilecek. İşte milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren sürecin detayları...

Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor
[Fotograf: AA]

Memurların zam sürecinde görüşmeler 1 Ağustos'ta başladı. 11 hizmet kolu için toplantılar sürüyor.

Görüşmelerde, yetkili sendika Memur-Sen masada. Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun temsilcileri de görüşmelerde yer alacak.

Yarın kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakerelerine geçilecek. Süreç 2 gün devam edecek. Sonra hizmet kollarının ön görüşmeleri yapılacak. Bu hafta ulaştırma, tarım ve eğitim hizmet kollarının ön müzakeresi olacak. Daha sonra hizmet kollarına ilişkin raporlar ele alınacak.

Kamu işveren heyetinin 15 Ağustos'ta genele ilişkin ilk teklifini vermesi bekleniyor.

Süreç 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini etkileyecek. 2026-2027 dönemi için memur ve emeklisinin hakları belli olacak. İki yıllık sürede uygulanacak toplu sözleşme zammı netleşecek.

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