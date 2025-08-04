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Gündem
AA 04.08.2025 12:08

Cevdet Yılmaz: Milletimizin refahını kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü koordinasyon, yapısal dönüşüm, kararlı uygulama ve ekonomide öngörülebilirliğin sürmesiyle yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi ve fiyat istikrarı içinde milletimizin refahını kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz: Milletimizin refahını kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyoruz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlar sayesinde enflasyonun düşmeye devam ettiğini belirtti.

Tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 2,6 gerçekleşirken, geçen aya kıyasla yaşanan geçici artışta bu aya özgü yönetilen, yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının etkisinin görüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyonda ise gerileme belirgin şekilde devam etmektedir. Yıllık bazda yüzde 33,52'ye inen enflasyon, geçen yıl mayıs ayından bu yana 14 aylık dönemde yaklaşık 42 puan düşmüştür. Bu görünüm, programımızın etkinliğini ve politikalarımızın ekonomide dengeyi yeniden tesis ettiğini göstermektedir. Güçlü koordinasyon, yapısal dönüşüm, kararlı uygulama ve ekonomide öngörülebilirliğin sürmesiyle, yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi ve fiyat istikrarı içinde milletimizin refahını kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyoruz. İstikrar içinde dengeli büyümeye, istihdamımızı artırmaya, katma değeri ve verimliliği yükselten yatırımlarla ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."

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