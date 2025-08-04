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TRT Haber 04.08.2025 11:02

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, emeklilik ve görev süresi uzatmaları değerlendirilecek.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Şura'da general ve amiralliğe yükselecek isimler, terfi sırası gelen personel, emekliye sevk edilecek ve görev süresi uzatılacakların dosyaları karara bağlanacak.

75 general ve amiral 1 yıl daha aynı rütbede görev yapabilecek

Toplantı Resmi Gazete'de yeni yayımlanan TSK Personel Kanunu çerçevesinde yapılacak. Buna göre; 75 general ve amiral, Şura'nın üçte iki çoğunluk kararıyla bir yıl daha aynı rütbede hizmet edebilecek.

2023'te atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 4 yıllık görev süresi devam ediyor.

Aynı yıl atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yaş haddi dolmadığı için görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 2024'te bir yıl uzatılmıştı. Tatlıoğlu'nun, yaş haddini 72'ye çıkaran düzenleme kapsamında görevini sürdürmesi öngörülüyor.

Kurulun kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası sonrasında yürürlüğe girecek.  

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