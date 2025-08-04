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Gündem
AA 04.08.2025 11:30

Özel hastanenin fazla aldığı ücret vatandaşa iade edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) özel hastanede yaptırdığı tedaviden fazla ücret alındığı talebi üzerine başvuran hastaya 11 bin 400 liranın iadesi sağlandı.

Özel hastanenin fazla aldığı ücret vatandaşa iade edildi

Muayene için İstanbul'daki özel bir hastaneye giden vatandaş, çeşitli tetkikler nedeniyle yaklaşık 17 bin lira ödeme yaptı.

Kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi.

Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu.

Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.

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KDK SGK
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