Memduh Boydak’ın eşine FETÖ’den hapis cezası

FETÖ soruşturması kapsamında 'örgüt yöneticisi' olduğu iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak, dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Meral Boydak ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. ‘Örgüt üyesi’ olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyen Boydak, beraatını istedi. Boydak, "Yazılı ve önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Meral Boydak'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, cezanın infazına kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verirken, imza şartını ise kaldırdı.

Kaynak: DHA