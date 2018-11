Devlet Bahçeli: Provokatörler sabırları zorluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine kökünden bozacağız." dedi.

"Suudi yetkililer yanlış üstüne yanlışa imza atıyor"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Suudi yetkililer kırk dereden su getiriyorlar, suçluluğun verdiği telaşla yanlış üstüne yanlışa imza atıyorlar. Maktul bellidir. Müşteki bellidir. Cinayet mahalli bellidir. Azmettiren, Kaşıkçı’yı boğan, parçalara ayırıp asitle yok eden caniler bellidir. Türkiye’ye cinayet aletleriyle ve adli tıp uzmanıyla birlikte intikal eden Suudi katiller planlı bir vahşetin alenen tarafı olmuşlardır.” dedi.

“Suudi Arabistan yönetiminin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır?”

“Eğer merhum Kaşıkçı’nın bir suçı varsa mahkemeye çıkarılması gerekmez miydi?” diyen Bahçeli, şunları söyledi:

“Bir devlet, hele hele kutsal toprakları hakimiyetinde tutan bir ülke, nasıl olmuştur da terör yöntemlerinden, örtülü operasyonlardan medet umacak zulmetle bezenmiş bir noktaya gelmiştir? Suudi Arabistan yönetiminin, sorarım sizlere, Usame Bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide’den ayıran nedir?”

“İran’ın çevrelenmesi stratejik amaçtır”

ABD terör devleti kurmayı amaçlamaktadır. İran’ın çevrelenmesi stratejik amaçtır. Suudi Arabistan yönetimi, artık şapkasını önüne koyup düşünmek zorundadır.

“Provokatörler sabırları zorluyor”

31 Mart mahalli idareler seçimleriyle ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapıldığını dile getiren Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde de tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonlar tertiplendiğini söyledi.

Bahçeli, “Buna izin vermeyeceğiz, zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız. Bir yanda Atatürk ilah değildir diyenle, diğer yanda Atatürk benim ilahımdır diyen provokatörler iç barış ve huzur ortamını gerebildikleri kadar geriyorlar, sabırları zorluyorlar.” dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

“Türk milleti şiddeti ne olursa olsun, her ihaneti, her rezaleti, her felaketi yerle yeksan etmeye, hainlerin emdikleri sütü burunlarından fitil fitil getirmeye hazırdır, bunu başaracak kudrete sonuna kadar haizdir. İç ve dış niyet sahiplerini uyarıyorum; Türkiye’yi teslim alamazsınız, Türk milletini yenemezseniz, Türk vatanını bölemezsiniz.”

"Gündemi davet sahibi belirler"

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberler bulunduğunun anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanıyla saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz."

Bahçeli, gündem konusunun, "yerelde ittifak" olup olmadığının sorulması üzerine, "Gündemi, davet sahibi belirler. Davet edilen yere biz gündemle gidersek o başka bir şey olur. MHP'ye yakışmaz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / TRT Haber