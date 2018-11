Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti 'ben' değil, 'biz' partisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

"10 milyon fidanı öğrencilerimiz adına toprakla buluşturuyoruz"

İki haftadır hem ülkemiz hem partimiz bakımından önemli çalışmalara imza attık. "Fidanlar Fidanla Büyüyor" projesinin tanıtım toplantısına katıldık. 81 vilayetimizde 10 milyon fidanı öğrencilerimiz adına toprakla buluşturuyoruz. Her bir öğrencimiz eğitimini tamamlayıp hayata atıldığında onun adına dikilen fidanımız da koskoca bir ağaca dönüşmüş olacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitemizde Türkiye'nin en büyük ve başarılı reformlara imza attığı ilacından tıbbi cihazına kadar her alanda yerli ve milli alt yapının önemini tekrarladık.

"Geçmişten ders çıkarmadan geleceğe güvenle bakamayız"

10 Kasım'da Ankara'daki törenlerin ardından Paris'e hareket ettik. Çok sayıda liderle görüşme imkanımız oldu. Ders çıkarmamız gereken en önemli hadise Birinci Dünya Savaşı'dır. Geçmişten gereken dersleri çıkarmadan geleceğe güvenle bakamayız.

Millet bahçeleriyle sadece İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan oranı yüzde 10 artacak. Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler.

"Gezi Parkı olaylarıyla ilgili kişiler içeri alınınca neden rahatsız oluyorsunuz?"

Öyle lafla çevrecilik olmuyor ve Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şu anda da cezaevinde de olan bu kişiyle iltisaklı birçok kişi bunlar geçenlerde gözaltına alındı. Batı dünyasından birileri de açıklamalar yapıyor. Bizim bildiğimiz birçok şey var. Kendi ülkenizde feryat figan, Türkiye'de olduğu zaman akademisyenlerin finansörüdür. Gelin bunları siz bizim külahımıza anlatın. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili kişiler içeri alınınca neden rahatsız oluyorsunuz?

Dün TürkAkım doğalgaz boru hattının törenine katıldık. Konuşacaksak gelin bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız yok mu? Hiç ilginiz yok mu? Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna böyle bir yatırım gerçekleşiyor hem ülkemiz hem Avrupa için bir kaynak oluşuyor bu gündeminizde değil. Gündemlerinde hala biz Türkiye'yi nasıl karıştırırız bu var. Ülkemizi karıştıramayacaksınız, bölemeyeceksiniz bunu böyle bilin.

"Önümüzdeki yıl TürkAkım'dan doğalgaz akışını başlatmayı planlıyoruz"

4 ay sonra 31 Mart'ta aziz milletim bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir, ben buna inanıyorum. İnşallah milletimizle bütünleşmemiz 31 Mart'ta bir başka olacak. 1 Nisan itibarıyla da yeni bir dönem başlayacaktır.

İnşallah önümüzdeki yıl bu hattan doğalgaz akışını başlatmayı planlıyoruz. 2019 itibarıyla tamamen bitiyor ve tedarik başlıyor.

Partimizin tüm kesimleri aday belirleme konusunda kesintisiz çalışma halindeler. Adaylarımızı netleştirmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah hazırlıkları tamamlanmış olanları yakında milletimizle paylaşacağız.

Birilerinin Türkiye'yi baskı dönemlerine, tek parti dönemlerine götürme çabaları gericiliktir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devraldığımızda şehrin muslukları hariç her yeri akıyordu. Sokaklardan çöp suları akıyordu, Haliç'ten af buyurun lağım akıyordu. Sadece iş bilmez değil aynı zamanda rüşvet, yolsuzluk paçalardan akıyordu. Su derseniz o zaten hiç akmıyordu.

"Milletimiz yerli ve milli siyasetçi istiyor"

Aynı şekilde 81 vilayetin tamamında asırlık ihmalleri telafi etmek de bize nasip oldu. İzmir'in bile suyu yoktu. İzmir'in de su sıkıntısını biz giderdik. Kardeşlerim Türkiye'nin tarihinde adı yasaklarla, yoksullukla, faşizan baskıyla adeta özdeşleşmiş olan bir partinin hala yanı kafada gidiyor olmasını ülkemizin talihsizliği olarak görüyoruz. Milletimizin kendisiyle aynı rüyayı gören, türküleri söyleyen yerli ve milli siyaset ve siyasetçi istiyor.

Artık her adımını devlet ve millet düşmanlarıyla birlikte atanlar ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar siyasette yeniden hortlayamayacaktır. Bu ülkenin cumhurbaşkanından başlayarak tüm şahsiyetlerine, kurumlarına hatta doğrudan milletin kendisine hakaret eden bu CHP kafası 31 Mart'ta bir kez daha hak ettiği dersi sandıkta alacaktır.

"Her kim ki 'ben aday gösterilmedim' diyerek partimize sırtını dönüyorsa o kişi zaten hiçbir zaman AK Parti'li olamamıştır"

Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler kendi karanlıklarında kaybolup gideceklerdir. Darbelerle, cuntalarla, vesayetlerle ve bunların aracı olarak kullandıkları medyadan yargıya pek çok araçla ülke yönetmeye alışmış olanlara demokrasinin, milli iradenin hakimiyeti zor geliyor. Gece gündüz çalışacağız.

-Noksanlarımız varsa tamamlayacağız, yanlışlarımız varsa düzelteceğiz. Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kazanmadık gönül inşallah bırakmayacağız. İşte bunları başardığımızda seçim sonuçları kendiliğinden şekillenecektir. Biz bugüne kadar asıl milletin gönlüne girmeyi hedeflediğimiz için başarılı olduk.

AK Parti kadroları için siyasetin her kademesi bizler için bir hizmet vasıtasıdır. Adayımız belli olduğunda herkes onun yanında saf tutar, canla başla çalışır. Her kim ki 'ben aday gösterilmedim' diyerek partimize sırtını dönüyor hatta gidip kendine başka mecralar arıyorsa o kişi zaten hiçbir zaman AK Parti'li olamamıştır. Her kim ki 'benim istediğim kişi aday gösterilmedi' diye benzer tavırlara giriyorsa, zaten yanlış yerdedir.

"11 milyon üyesi bulunan bir partide hiç kimsenin 'ben' demeye hakkı yoktur"

3 dönemden fazla dedik ki olmayacak. ancak başarılı gördüğümüz arkadaşları daha farklı yerlerde istihdam edebiliriz dedik. 'E ben de başarılıydım niye istihdam edilmedim' diyenler varsa, görev yaparken her şey iyi güzel de aday yapılmadığında niye bozuluyorsun? 11 milyon üyesi bulunan bir partide hiç kimsenin 'ben' demeye hakkı yoktur. AK Parti 'ben' partisi değil, 'biz' partisi, bu böyle bilinmeli. Kendini bu biz kavramının içinde hisseden herkese muhakkak bir görev vardır.

Gönül yapmak yerine kıran da yanlış yerde olduğunu aynen bilmelidir. Siyaset gönül işidir. AK Parti'de görev almak demek milletin derdiyle dertlenmek demektir. Kendisi zaten çevresindekilere dert olan milletin derdine nasıl derman olacak?

"Erdin Bircan'a Allah'tan rahmet diliyoruz"

Dün defnedilen CHP milletvekili Erdin Bircan'a AK Parti grubu olarak Allah'tan rahmet diliyoruz. CHP tabanına da bu temennilerimizi iletiyoruz.

Kaynak: TRT Haber