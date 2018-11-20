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Bakan Albayrak: Cari fazla tüm zamanların rekorunu kırabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekim ayında cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik. Belki tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir." dedi.

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Bakan Albayrak: Cari fazla tüm zamanların rekorunu kırabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'da (IBF) yaptığı konuşmada, "Olasın dalgalanmalara karşı olası tedbirleri anında devreye alacağız." açıklamasında bulundu.

Enflasyonla mücadele konusundaki çalışmaların sürdüğüne işaret eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Enflasyonla mücadele noktasında gıda enflasyonunda çok stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz. Kasım ve aralık ayı rakamlarında ciddi bir iyileşme ile enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalayacağız."

"Kredi faizleri düşecek"

Kredi faizlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Albayrak, "Kredi faizleri yüzde 25'lerin altına inmeye başladı, aralık ayında daha da düşecek." dedi.

Kaynak:  AA

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