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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli çarşamba günü görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi ise 31 Mart Yerel Seçimleri.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli çarşamba günü görüşecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın görüşeceğini söyledi. Görüşme saat 16.00'da gerçekleşecek.

Görüşmede 31 Mart Yerel Seçimleri'yle ilgili değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor. Görüşmenin bir diğer gündem maddesi ise iç ve dış politikadaki son gelişmeler.

İki lider en son 1 ay önce Beştepe'de bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 40 dakika sürmüştü.

Devlet Bahçeli: Gündemi davet sahibi belirler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısından sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberler bulunduğunun anımsatılmasına Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanıyla saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz." karşılığını verdi. 

Bahçeli, gündem konusunun, "yerelde ittifak" olup olmadığının sorulması üzerine, "Gündemi, davet sahibi belirler. Davet edilen yere biz gündemle gidersek o başka bir şey olur. MHP'ye yakışmaz." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA 

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