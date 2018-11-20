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Jandarma ve Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ operasyonu kapsamında 8’i aktif görevde 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, örgütün mahrem yapılanmasıyla sabit telefonlar üzerinden irtibat halinde olduğu tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığından 24 üsteğmen ile 32 teğmen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 üsteğmen ile 35 astsubay hakkında soruşturma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8'i muvazzaf 92 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, jandarma, Deniz Kuvvetleri
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