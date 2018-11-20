Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı, Hartum Uluslararası Havalimanı'nda, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hassan Saleh, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Sudan ziyaretinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da eşlik etti.

Kaynak: AA