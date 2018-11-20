  • 20 KASIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.319
    EURO 6.095
  • BIST 94570.9
    ALTIN 208.944
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel uçak TC-ANA ile Sudan'ın başkenti Hartum'a gitti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudanda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı, Hartum Uluslararası Havalimanı'nda, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hassan Saleh, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Sudan ziyaretinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sudan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER