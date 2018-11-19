Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti;
"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edeple yad ediyorum."
Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 19 Kasım 2018
Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edeple yâd ediyorum. pic.twitter.com/mdxWcoWlCO
Kaynak: TRT Haber