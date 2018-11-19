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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edeple yad ediyorum." açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandilini kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti;

"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edeple yad ediyorum."


 

Kaynak: TRT Haber

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