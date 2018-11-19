Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guterres ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde düzenlenen Medeniyetler İttifakı (Mİ) 8'inci Küresel Forumu'na katılmak için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde görüşmeye ilişkin, ''Çavuşoğlu ve Guterres, Yemen, Suriye, Kıbrıs ve Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü. Uluslararası soruşturma konusuna ilişkin resmi bir talep almadık.'' değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, uluslararası soruşturma için Genel Sekreterin yetkiye ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA