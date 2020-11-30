Meclis’e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştı.



Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart’tan sonra devam etti. Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yasaklama kararının aralık ayı boyunca da devam edeceği duyuruldu.