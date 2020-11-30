Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meclis’te ziyaretçi yasağı 1 ay daha uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmemesi yasağı aralık ayı boyunca da sürecek.
Meclis’e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştı.
Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart’tan sonra devam etti. Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yasaklama kararının aralık ayı boyunca da devam edeceği duyuruldu.
Etiketler: Son Dakika TBMM Koronavirüs Tedbirleri
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