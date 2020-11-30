Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık’ta yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak” açıklamasını yaptı.
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