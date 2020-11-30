Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telekonferans yöntemiyle 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılacağı NATO toplantısında, NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesindeki durum ele alınacak.
Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, COVID-19 salgını nedeniyle video telekonferans yöntemiyle 1-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na iştirak edecektir. Toplantıda İttifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla başlatılan NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesindeki durumun ele alınması; NATO’nun gündeminde bulunan diğer konuların yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve geniş Karadeniz bölgesindeki son gelişmelerin istişare edilmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Sayın Bakanımızın Video Telekonferans (VTC) Yöntemiyle Düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Katılımı Hk. https://t.co/DHT4r3xRqB pic.twitter.com/bvkmnrueeH— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 30, 2020