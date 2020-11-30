Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede teröristlerin sızma girişimi bir kez daha önlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/3gABJSV9Dd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2020
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