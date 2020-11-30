Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Koca’dan "hafife alma" paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsün hafife alınmaması gerektiğini belirterek, vatandaşları bir kez daha uyardı: Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “hafife alma” notu ile video paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında, “Hafife alma. Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir” ifadelerini kullandı.
HAFİFE ALMA.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2020
Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir. pic.twitter.com/fkVMpJt45a
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kısıtlamalara uymayan 12 bin 671 kişiye işlem yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz