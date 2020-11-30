Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “hafife alma” notu ile video paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, “Hafife alma. Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir” ifadelerini kullandı.