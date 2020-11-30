Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 05:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün de uygulandı. Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'de sona erdi.
Hafta sonları uygulanan kısıtlama, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.
Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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