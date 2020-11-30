Caddelerde, sokaklarda her geçen gün daha fazla karşılaştığımız elektrikli scooterlara düzenleme geliyor.

Meclis'te bu hafta görüşülecek yeni teklifte scooterlara yasal çerçeve çiziliyor. Buna göre, scooterlarda yolcu taşımak yasaklanacak. İki elle kullanmak zorunlu tutulacak. Belli bir yaşın altındakiler kullanamayacak.

Düzenleme Meclis gündeminde

Bu hafta Meclis Genel Kurul gündeminde Çevre Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifi olacak. Teklifte, sıfır atık sisteminin, Çevre Ajansı yoluyla tek elden yürütülmesi öngörülüyor. Depozito uygulaması 2022'den itibaren hayata geçirilecek. Yere çöp atmanın ve çevreyi kirletmenin faturası ağırlaşacak. Çevreyi kirletenlere bin lira para cezası getirilecek.

Elektrikli scooterlar da bu düzenlemeyle yasal zemine kavuşacak. 15 yaşından küçükler scooter kullanamayacak. Scooterların sağa ve sola dönüşlerde geçiş üstünlüğü olacak.

Ayrı yol olacak

Scooterlar için belediyeler de yeni görevler üstlenecek. Belediyeler, elektrikli scooter ve bisikletler için ayrı yol, şerit ve şarj istasyonu yapmakla yükümlü olacak. Motosikletlerin bu yolları kullanmasına ise kısıtlama getirilecek.