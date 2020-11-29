Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 20:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde (PKK/KCK) faaliyet yürüten teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 216 oldu.
Güvenlik güçlerinin operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin örgütten kaçışı devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmalarıyla; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2000 yılında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.
2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 216’ya ulaştı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü
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