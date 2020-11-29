Güvenlik güçlerinin operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin örgütten kaçışı devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmalarıyla; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2000 yılında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 216’ya ulaştı.