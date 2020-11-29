Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu için baş sağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendiğini açıkladı.
Koçkuzu'nun büyük hadis alimlerinden olduğunu vurgulayan Şentop, "Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır diliyorum" açıklamasında bulundu.
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, büyük hadis alimlerinden— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 29, 2020
Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. pic.twitter.com/g5RyNYln7I
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
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