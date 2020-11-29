Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Gazne vilayetinde bugün meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazne'deki terör saldırısında çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan’da barış çabalarının başarısı için kapsamlı ve derhal ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz."
Etiketler: Afganistan Terör Saldırısı Dışişleri Bakanlığı
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