CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dün bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik ifadeleri tepki çekmişti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce gerekçeleri ve kapsamının defalarca açıklandığı ve şanlı tarihine her gün yeni bir sayfa eklendiği böyle bir dönemde milletin ordusuna milletin önünde hakaret edildiği hatırlatıldı.

Türk ordusunun milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde, ciddiyet ve samimiyetle görevini yerine getirdiği, getirmeye devam edeceği vurgulandı.

'Gayr-i milli dili şiddetle kınıyoruz'

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Milli Savunma Bakanlığı; diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir. Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde yurt içinde, sınır ötesinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili olarak yasal işlem başlatılmıştır."