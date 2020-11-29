CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a TSK ile ilgili açıklamalarından dolayı tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Başarır hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış.' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."